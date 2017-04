Extienden horario de tránsito vehicular por esclusas de Agua Clara y Gatún

A partir de este miércoles 12 de abril, la Autoridad del Canal de Panamá extenderá el horario de tránsito vehicular por las compuertas de las esclusas de Agua Clara y Gatún, hacia y desde la Costa Abajo de Colón.

La ACP informó que la medida se implementa ante la conmemoración de la Semana Santa, con el objetivo de minimizar el tiempo de espera para el cruce hacia y desde la Costa Abajo.

Las fechas y horarios en los que se aplicará la extensión son:

- Miércoles 12 y jueves 13 de abril de 5:00 a.m. hasta 9:00 p.m.

- Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de Abril de 6:00 a.m. a 11:00 a.m. y 3:00 p.m. hasta 9:00 p.m.

Por otro lado, cabe señalar que los transbordadores (ferris) 5 de Noviembre y JJ Náutica, dan el servicio gratuito en sus jornadas habituales.