Extradición de Martinelli de EEUU a Panamá podría ser un proceso largo

A juicio del abogado de asunto internacionales, Francisco Carreria, la extradición del expresidente Ricardo Martinelli de Estados Unidos a Panamá podría ser un proceso largo debido a los recursos y acciones legales que el mismo permite.

" Yo todavía no he visto un proceso de extradición corto, eso no existe", dijo Carreira, quien explicó que a través del proceso se realizan audiencias de pruebas, además hay audiencia de pruebas, de igual forma los abogados el expresidente tienen derecho a apelar la decisión en caso que las autoridades estadounidense decidan extraditar al exmandatario.

Además señaló que Martinelli tiene el derecho de acogerse de manera voluntaria a la extradición y venir a Panamá, lo que evitaría un procedimiento de confrontación y el proceso sería mucho más rápido.

El abogado explicó que la detención del diputado del Parlamento Centroamericano se da luego que las Oficinas de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y han determinado que existen trámites para este proceso, indicó que la evaluación que hicieron las autoridades norteamericanas señalan que lo gestionado por la Cancillería de Panamá justifica la detención de Martinelli "en Estados Unidos no vale eso de que es un juicio político, en EEUU no va a valer eso porque no es una consideración, tampoco es una defensa".

Indicó que el proceso de extradición no es un proceso penal, por lo tanto no tiene las mismas consideraciones y la fianza queda a discreción de los jueces, aunque sostiene que no cree que se le otorgue una fianza al expresidente.

Carreira explicó que la audiencia de este martes es una audiencia de presentación ante el tribunal para la identificación de Martinelli, leer los cargos y establecer la causa de la detención, además de fijar una fecha para la primera audiencia de extradición, donde el exmandatario y su equipo de abogados tendrán acceso al expediente enviado por Panamá.

Agregó que durante la audiencia de presentación el se pudiera solicitar una fianza a favor del expresidente, pero "sería extremadamente raro que se decida esto de una vez".

La detención del expresidente Ricardo Martinelli, quien enfrenta varios procesos por supuestos delitos cometidos durante su administración (2009-2014) , es por el caso de los pinchazos telefónicos y se da a petición de la Cancillería de Panamá, luego que fuera declarado en rebeldía por negarse a comparece ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.