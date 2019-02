FTC desplegará unidades para operativo nacional de seguridad durante Carnavales

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) puso en marcha el operativo de seguridad durante los Carnavales, para el cual desplegó más de 20 mil unidades de los estamentos de seguridad y de emergencias.

De acuerdo con el director de Tránsito de la Policía Nacional (PN), Ismael Herrera, en los primeros 60km del área de Arraiján hasta Divisa, se desplazarán varias unidades de tránsito a fin de mantener un control de seguridad. Asimismo, habrá más de 19 ambulancias acuáticas y más de 98 en el territorio nacional.

Las autoridades detallaron que habrá filtros de revisión para quienes ingresen al carnaval capitalino, Un País en Fiesta, por lo que se le recuerda a la ciudadanía que se prohíbe la entrada de armas, como también a vendedores ambulantes, a las mujeres embarazadas a los culecos.

También resaltaron que se sancionarán los actos inmorales en las tarimas, especialmente los que involucren a los menores.

En cuanto al abastecimiento de alimentos y bebidas, se habilitarán entradas por calle 24 (antiguo MIDI) y calle 32 (Embajada de Libia), donde habrá personal del Ministerio de Salud (Minsa) haciendo las revisiones correspondientes.

Durante los carnavales del 2018 se registraron 4 víctimas fatales por atropello y un total de 3,546 infracciones, de las cuales 655 fueron por embriaguez comprobada y 3,433 por exceso de velocidad.

Los estamentos de seguridad recomiendan no consuma alcohol si debe manejar, no exceder los límites de velocidad, no distraerse al manejar (chatear, grabar videos) y usar siempre cinturón de seguridad.