Falta de datos sobre exposición a químicos pone en riesgo a Centroamérica

La carencia de información oficial y científica sobre el impacto de químicos como el mercurio o los plaguicidas en Centroamérica pone en peligro la salud de las comunidades, reconocieron autoridades de la región.

A diferencia de otras zonas, "C entroamérica no cuenta con datos de exposición a químicos, no se sabe cuánto hay en el cuerpo y tampoco qué rutas toman los químicos para entrar en el organismo", indicó el director y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en América Latina y el Caribe, Leo Heileman

Esto es así, en gran parte, porque no hay una colaboración entre las instituciones de la región para reunir investigaciones y conocer el comportamiento que provocan los químicos en las personas, acotó en un encuentro en Ciudad de Panamá en el que participan representantes de Centroamérica y República Dominicana.

" La exposición a los químicos se puede dar tanto en playas, por la basura de microplásticos, como en las ciudades, por el carbono que sale de los vehículos", resaltó el directivo durante la I Reunión subregional de sinergias entre Convenios de Químicos.

"La gran parte de nuestras ciudades está expuesta a un nivel de contaminación atmosférica que está por encima del límite, estamos expuestos diariamente a los químicos y nos están afectando, pero no sabemos cómo nos afecta", expresó con preocupación Heilman.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que 23 % de las muertes prematuras resulta del contacto ambiental con los químicos, recordó.

La directora del Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET) de Panamá, Hildaura Acosta de Patiño, quien participa del evento, dijo a Efe que en el encuentro se discutirán los problemas que afectan a la población expuesta a diferentes químicos perjudiciales para la salud.

"Hay una preocupación por fortalecer en la región las acciones en el manejo de sustancias como plaguicidas, mercurio, metales pesados, y contaminantes orgánicos persistentes. Efectos cancerígenos, neurológicos e inmunológicos en las personas por la exposición a químicos han sido confirmados en investigaciones", manifestó.

Las entidades centroamericanas que manejan estas investigaciones buscan trabajar en sinergia con los diversos sectores de salud, agricultura, ambiente y salud ocupacional en torno a los químicos y sus desechos.

Entre los tópicos a desarrollar en la reunión destacan la calidad del agua y el aire, salud ambiental y toxicología, plaguicidas, mercurio, salud ocupacional, cambio climático y sustancias químicas, informaron los organizadores.

La cita, que finalizará mañana, es organizada por el CIIMET de la Universidad de Panamá, el Centro Regional del Convenio de Estocolmo y el Programa Salud, Trabajo y Ambiente en América Central (SALTRA).

Además, cuenta con la colaboración de los ministerios de Salud, Ambiente, Desarrollo Agropecuario y Relaciones Exteriores de Panamá.