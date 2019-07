Familiares de víctimas del accidente en vía Domingo Díaz exigen controles para el alquiler de taxis

María Elena Da Silva, quien perdió a su hija en el trágico accidente de tránsito frente al Centro Comercial MetroMall, vía Domingo Díaz, cuestionó a las autoridades por la falta de controles y filtros con las cuales deberían operar las empresas o arrendadoras que se dedican al alquiler de taxis.

El hecho de tránsito ocurrido aproximadamente entre 3:00 a 3:30 de la madrugada del sábado 25 de mayo, en el que se vieron involucrados un vehículo tipo taxi y un auto Suzuki, dejando 5 personas fallecidas entre estas 2 hombres y 3 mujeres; mientras que otras dos jóvenes sobrevivieron ocupantes del Suzuki.

Da Silva explicó que un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), reveló que el conductor del taxi involucrado conducía a 170 kilómetros por hora con altos índices de alcohol en la sangre el cual marcó 112.97, “eso fue un acto criminal esa persona mató a 4 y se mató él”.

La madre denunció la falta de regulación que la arrendadora VIPCO, S.A., le pide a las personas para conducir los vehículos selectivos alquilados, “no exigen para el expediente exámenes médicos, historial de tránsito, ni récord policivo, cualquier persona solicita un taxi y se lo dan”.

Da Silva indicó que el joven que conducía el auto Suzuki donde se encontraba su hija marcó 0 en el nivel de alcohol, puesto que el joven no tomaba.

Además, denunció la falta de letreros de señalización, personal e iluminación en el área ya que había inversión de carriles por trabajos de la Línea 2 del Metro.

“Ambos conductores fallecieron no hay juicio, no tengo una resolución que diga quien fue el responsable”, del accidente y la aseguradora no puede tramitar indemnizaciones.

Testimonio de una de las sobrevivientes

En declaraciones a Telemetro Reporta, Yuri , joven sobreviviente a dos meses del accidente, expresó que no recuerda nada del hecho de tránsito “ya que fue muy rápido”, pero relató los momentos que vivió con sus amistades horas antes, mientras festejaba el cumpleaños del hermano de su amiga.

“Pasamos un buen rato veníamos de regreso para nuestros hogares a eso de las 2:00 de la madrugada, en el vehículo veníamos 5 personas un chico se quedó en Betania, un amigo que falleció vivía en Las Acacias y mi amiga Mitchell que era casi como mi hermana en San Antonio, un poquito antes de llegar a su casa falleció”, dijo Yuri.

La joven sufrió una fractura en la pierna izquierda, y otras heridas.