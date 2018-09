Figali responde a Varela que no abandonó el proyecto en Amador, insta a llegar a un acuerdo

El empresario Jean Figali reaccionó este jueves a las declaraciones del presidente Juan Carlos Varela con relación a Amador, indicando que a pesar de ser una de las zonas más bonitas del país está abandonado.

“El día de ayer el Presidente dijo hablemos de Amador, yo voy a romper el silencio y vengo hablar de Amador, él habló de la casa de alta moda, hoteles abandonados, casinos. Nuestro proyecto no está abandonado, fuimos sacados a la fuerza para servir a otros intereses particulares para que se quedaran con el proyecto, nos sacaron con arma y me metieron preso”, enfatizó Figali en conferencia de prensa.

Expresó la intención de tener un acercamiento con el Gobierno y llegar a un acuerdo amistoso con relación a este proyecto sin tener que llegar a interponer alguna demanda particular y personal contra el Gobierno y los funcionarios.

“Nuestro grupo quiere terminar el proyecto pero si hay un interés particular, y hay una forma de llegar a un acuerdo económico, que nos paguen la inversión y nosotros cedemos, pero no a la fuerza… yo estoy dando oportunidad al Estado Panameño de que lleguemos a un acuerdo porque yo no quiero que el Estado pierda dinero porque el Estado no paga, el que paga es el pueblo”, declaró.

Añadió que el proyecto que incluye la Marina de Amador, el Centro de Convenciones y la construcción del hotel superan los 200 millones de dólares, en concepto de capital invertido.

“Nosotros estamos buscando un acercamiento, estamos esperando si podemos llegar a un acuerdo amistoso para que se beneficie al Gobierno, generar puesto de trabajo y el Grupo F pueda recuperar su capital, a la larga no vamos a recuperar lo que invertimos pero podemos recuperar parte. Nosotros invertimos alma, vida, trabajo, sudor, todos los días para terminar ese proyecto”, recalcó el empresario.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio