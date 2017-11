Fijan para enero de 2018 audiencia contra Garuz y Pérez por caso de escuchas

La audiencia ordinaria contra Gustavo Garuz y Alejandro Pérez, ambos exdirectores del Consejo de Seguridad, por el delito contra la libertad, en la modalidad de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, será desarrollada a las 9:00 a.m. del 15 al 19 y del 22 al 26 de enero del 2018.

El Órgano Judicial informó que para que la audiencia se lleve con el mayor orden, eficiencia e igualdad para las partes, el Juzgado Decimosexto de Circuito Penal, a cargo del juez Enrique Pérez, estableció un reglamento de 11 puntos, ésto debido a la multiplicidad de partes y sujetos procesales.

Detalla que “la audiencia se realizará a puertas cerradas conforme a lo normado por el artículo 2228 del Código Judicial, y las sesiones serán consecutivas dentro de los días fijados, por lo que se iniciará a las de 9:00 a.m. y culminará a 2:00 p.m., una vez el último letrado haga uso de la palabra. La audiencia se reanudará al siguiente día, a las 9:00 a.m. haciendo uso de la palabra quien asigne el presidente de la audiencia, para continuar a las 9:00 a.m. del día siguiente”.

Agrega que en el caso de que alguna de las partes no esté presentes en el inicio de la audiencia sin causa justificada en el día siguiente, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del artículo 119 de la Ley 53 de 2015, en concordancia con el numeral 17 de la citada norma.

Por otro lado, el público en general y los medio de comunicación, no podrán ingresar a la sala de audiencia por celebrarse a puertas cerradas por razones de interés público conforme lo dispone el artículo 29 de la Constitución Nacional y respecto a la intimidad de las personas ofendidas del delito, por lo que la información será canalizada por la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial.

Añade que se han reservado 26 asientos para cada defensa, el Ministerio Público, cada apoderado legal de las víctimas constituidas como querella, para el imputado y sus familiares y para cada uno de los ofendidos.

Cabe señalar que se fijó como fecha alterna del 5 al 9 y del 12 al 16 de marzo de 2018, ambas a realizarse en el salón de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia.