635x357 Fijan para el 1 de febrero audiencia por hallazgo de expediente del caso Financial Pacific.

El Órgano Judicial informó que el próximo jueves 1 de febrero de 2018 se llevará a cabo una audiencia por el hallazgo de un folder con parte del expediente del caso Financial Pacific.

La información surge luego de que más temprano la Fiscalía Anticorrupción solicitara esta diligencia para la imputación y de medidas cautelares por la posible comisión del delito contra la administración pública.

Este despacho inició una investigación tras la presentación de una denuncia por parte del ciudadano que encontró un folder con seis cuadernillos del expediente, en la vía pública, en Loma Cová.

Los documentos estaban bajo custodia del Juzgado Séptimo de Circuito Penal de Panamá

El juez Felipe Fuentes, en nota dirigida al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que por error se llevó el expediente a casa al confundirlo con una tesis que trabajaba. "No sustraje dolosamente esos cuadernillos ni les di un manejo descuidado porque el que se me cayeran en la vía desde mi motocicleta se debió a un accidente del que ni siquiera me dí cuenta".