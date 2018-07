Fijan límites de servidumbre y caminos en el Conjunto Monumental de Portobelo

Mediante la Resolución N° 164-18/DNPH, publicado en Gaceta Oficial, el Instituto Nacional de Cultura (INAC) a través de la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico dispuso fijar límites y zonas de amortiguamiento de (servidumbres, caminos, tanto peatonales, como de rodadura y atracaderos) de las ruinas y monumentos del Conjunto Monumental de Portobelo en la provincia de Colón.

El INAC se apoyó en la Ley N° 91 del 22 de diciembre de 1976, que regulan los Conjuntos Monumentales Históricos de Panamá Viejo, Portobelo y el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

Por tal motivo, no se permitirán instalaciones, construcción ni reconstrucción o mantenimiento de ningún uso no permitido en estas áreas. En caso de que existan edificaciones o usos no permitidos en esa zona al momento de promulgarse el Reglamento, el Municipio de Portobelo conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, la Dirección Nacional de Patrimonio del INAC, la Autoridad de Turismo de Panamá, y demás organismos estatales en esa materia procurarán la movilización o reubicación de los mismos al más corto plazo posible.

las ruinas y monumentos del Conjunto Monumental Históricos de Portobelo solo podrán ser utilizados con fines educativos, interpretativos y de apoyo al sitio patrimonial.

También ordena al “Patronato de Portobelo y San Lorenzo (PPYSL), entregar en dispositivo USB en formato PDF, copia de los planos aprobados a la dirección nacional del Patrimonio Histórico, de modo que consten en archivos los mismos”, según detalla el documento.

La Resolución lleva la firma de Ariana Lyma-Young, directora Nacional del Patrimonio Histórico del INAC.

Cabe señalar que en le años 2012 el Conjunto Monumental Histórico de Portobelo y del Monumento Histórico Castillo de San Lorenzo, fue incluido por el Comité del Patrimonio Mundial dentro de la lista gris de sitios en peligro.