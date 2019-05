Fiscal del caso Martinelli revela que amenazan a testigo por teléfono

La fiscal del Ministerio Público, Diana Callender, reveló en el reinicio de la audiencia del juicio oral que se le sigue al exmandatario Ricardo Martinelli, que emprenden una investigación ante la denuncia del testigo Júbilo Grael sobre una amenaza recibida tras ofrecer su testimonio en este proceso la semana pasada.

"El último testigo, cuando él vino a juicio, pidió que se le aplicará una medida de protección al Tribunal por razón de su trabajo, porque trabaja en el Consejo Nacional de Seguridad, pero el tema aquí importante es que cuando él estaba rindiendo testimonio él fue objeto de varias amenazas en su teléfono celular, él no mantenía su teléfono celular en su momento porque hay una prohibición de mantener estos equipos cuando se está rindiendo testimonios, sin embargo cuando él revisa su celular apenas sale encuentra varias amenazas y pone la denuncia", explicó Callender.

Callender explicó que en este Sistema Penal Acusatorio los testigos son pruebas que hasta el momento que rinden su testimonio en un juicio es que se puede decir que ya la prueba es prácticada.

"¿Esto es importante porqué? Porque si la persona no llega a juicio porque está intimidada, si la persona no puede rendir testimonio entonces la prueba no se practica, eso es un riesgo o un peligro procesal que también establece el Código Procesal Penal, señaló la fiscal

La fiscal confesó que están preocupados por las amenazas que les están realizando a los testigos y agregó que el artículo 387 del Código Penal establece las amenazas como un delito grave.

Callender explicó, además, que la dinámica para esta semana en las audiencias cambiarían, ya que irían evacuando a testigos o peritos de dos en dos o un solo testimonio por día.

"Es decir que van a ser más ágil en el tema de la rendición de testimonio en el juicio", acotó la fiscal Contra el Crimen Organizado.