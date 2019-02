Fiscales panameños asistieron a reunión en Eurojust por caso Mossack Fonseca

Este 13 y 14 de febrero, una delegación panameña participó de una tercera reunión de coordinación en Eurojust con representantes de 23 países y la Europol, sobre la investigación de presuntas actividades delictivas relacionadas con el bufete de abogados Mossack-Fonseca.

De acuerdo con una comunicación de Eurojus, durante la reunión, las autoridades panameñas informaron a los participantes sobre la situación de sus procesos a nivel nacional y su nueva legislación sobre evasión fiscal, que entrará en vigor a principios de marzo y simplificará la cooperación judicial con las jurisdicciones extranjeras.

Mientras que la Eurojust reconoció que la investigación de los "documentos de MF" representa un caso sin precedentes de lavado de dinero internacional a gran escala en el que la cooperación judicial internacional ha sido crucial.

"Panamá es un país encaminado para superar algunos obstáculos identificados por los observadores internacionales, y ahora está realizando esfuerzos sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado", declararon los fiscales panameños durante el encuentro.

Eurojust indicó que desempeña un papel fundamental al reunir a todas las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea (EU) y los terceros Estados, facilitando el intercambio de información y asegurando la coordinación de las investigaciones.

La firma Mossack Fonseca es blanco de investigaciones, luego de que en abril de 2016 se reveló la investigación global Panama Papers, sobre supuestas irregularidades en la creación de sociedades utilizadas para evadir impuestos.

