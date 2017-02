Fiscalía Sexta presenta amparo de garantías en proceso de Fifer

La Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo del fiscal Aurelio Vásquez, presentó una acción de amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia tras la decisión del Tribunal de Juicio de Coclé de aceptar la suspensión condicional y el levantamiento de medidas cautelares en el caso de retención de cuotas obrero patronal del empresario Richard Fifer.

De acuerdo con el Ministerio Público esta acción de amparo se encuentra en apelación. Sustentan el método de solución de conflictos no procedía, porque no cumplía con las exigencias del debido proceso. Mientras que la Caja de Seguro Social (CSS) que, es la institución querellante en el proceso pidió una audiencia para revisar la suspensión del proceso, porque el imputado no ha cumplido con las condiciones que impuso el Tribunal.

El empresario mantenía medidas cautelares como el reporte periódico e impedimento de salida del país.