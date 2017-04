Fiscalía toma declaración jurada a piloto del helicóptero de la familia Martinelli

La Fiscalía Segunda Anticorrupción toma declaración jurada este lunes, al piloto del helicóptero propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli.

Carlos Carrillo, uno de los abogados del exmandatario dio a conocer que esta persona fue detenida desde el domingo y llevada a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y que este lunes fue trasladado a la Fiscalía para dar una declaración jurada.

Sin embargo, el abogado aseguró que no ha tenido acceso, por lo que no conoce más detalles de esta diligencia."Mantener a una persona incomunicada violenta el derecho a la asistencia legal, no hay elementos que justifiquen la violación a los derechos humanos", dijo a Telemetro Reporta.

El helicóptero con matrícula N1626L llegó a Panamá el pasado 4 de abril y la Fiscalía Especial Anticorrupción sustentó que esta petición de aprehensión provisional se hizo bajo el marco legal, sin embargo el expresidente y sus allegados se quejan de persecución. El vocero del exmandatario aseguró en días recientes que "no hay un real" de Odebrecht relacionado con la compra de este helicóptero.