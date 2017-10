635x357 Flamenco Marina dice que yate “Don Virzi” no es cliente y que incautación no se dio en la isla.

Flamenco Marina aseguró este jueves que el yate “Don Virzi” no registra vínculo como cliente, no ha sido atendido en el complejo, y no ha estado en el área de concesión.

En un comunicado, la marina internacional afirmó que la incautación de 340 paquetes de cocaína en la embarcación, por parte del Servicio Nacional Aeronaval, no se realizó en la Isla Flamenco.

Por este caso, un Juez de Garantías dictó una medida de detención provisional contra tres personas, dos panameños y un colombiano, por su presunta vinculación a la supuesta comisión del delito de tráfico internacional de droga.

El mandatario de la República, Juan Carlos Varela dijo recientemente que pedirá una investigación por el uso de yates de familias reconocidas para la búsqueda de drogas al Archipiélago de las Perlas.

Además negó la vinculación de las familias propietarias de esos yates a casos de drogas, aseguró que es la tripulación quienes utilizan los yates para buscar droga.