Fonseca Mora se desvincula de caso Odebrecht y señala a Varela

Ramón Fonseca Mora, propietario de la firma legal Mossack Fonseca negó vinculos con la constructora brasileña Odebrecht y empresas relacionadas al caso Lava Jato.

A su llegada al edificio Avesa, Fonseca Mora calificó el allanamiento que hizo más temprano el Ministerio Público (MP) en las oficinas de la firma, como “el colmo” y reiteró que los quieren usar como “chivos expiratorios para desviar la atención”.

El abogado, quien fungió como presidente del Partido Panameñista y Ministro Consejero del gabinete del mantadario de la República Juan Carlos Varela, aseguró que éste recibió donaciones de Odebrecht para su campaña política “porque no se podía pelear con todo el mundo”.

“Dios lo puso en ese puesto para arreglar las cosas, Dios lo puso en ese puesto para arreglar las instituciones de este país y no como me dijo en ese despacho con Beby Valderrama y Popi Varela que habían nombrado a Ayú Prado porque se dejaba manejar de arriba, desde ahí me separé”, manifestó el abogado.

Explicó que durante el periodo como ministro consejero pidió que se investigara la construcción de la Cinta Costera 3, toda vez que durante una consultoría una empresa china dijo que realizaba la obra por un costo de 200 a 300 millones de dólares, sin embargo aseguró que el titular del Ministerio de Obras Públicas le respondió “quiero hacerlo pero arriba no me dejan”.

El 11 de marzo del pasado año, el abogado solicitó al jefe de Estado una licencia de tiempo indefinido para atender asuntos privados esto luego de que la firma fuera vinculada a la trama de corrupción Petrobras, en la cual se le atribuyó haber facilitado a varios implicados la apertura de empresas "offshore" en Panamá para el blanqueo de capitales.

Luego en abril del mismo año, salió a la luz la investigación "Papeles de Panamá" realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), y que reveló información de 11.5 millones de documentos filtrados de esa firma sobre evasión fiscal y delitos vinculados con sociedades offshore.

En un comunicado, la firma Mossack Fonseca rechazó la acción del MP y reiteró que es un intento de desviar la atención de quienes relamente ameritan una investigación.

"Mossack Fonseca ha estado cooperando en diversas diligencias y siempre tendrá como prioridad cooperar con las investigaciones que están realizando entidades regulatorias a nuestra compañía", señala la nota.