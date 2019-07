Fraguela: Propuesta de reforma migratoria debe servir para iniciar un amplio debate

Alfonso Fraguela, candidato a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados (CNA), y María Fábrega, candidata a vicepresidenta, hablaron sobre su propuesta, y se refirieron al anteproyecto de reformas a la ley migratoria.

Con relación a este último tema, Fraguela indicó que es necesario que se efectúen controles migratorios, ya que no se puede tener un relajamiento en esa materia, por lo que considera que la iniciativa legislativa debe servir como un documento para el inicio de un amplio debate.

"Se hace necesario tener controles que garanticen que las personas que estén aquí sean personas que en un momento dado desean tener ese arraigo importante que es vivir en la República de Panamá", expresó Fraguela.

Asimismo, Fábrega indicó que los controles son buenos, siempre que no lleguen a los extremos que crean incertidumbre en el ambiente del país, por lo que insta a todos que tengan un ambiente de tolerancia.

"Es positivo que se esté planteando un proyecto de ley que regulariza algunas situaciones, pero no nos podemos ir a los extremos, Panamá no es un país de extremos y no lo merecemos", expresó Fábrega.