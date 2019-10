Fraguela cuestiona aprobación de reformas constitucionales a espaldas el pueblo

El exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela, cuestionó este domingo la aprobación del paquete de reformas a la Constitución Política de la República de Panamá en primer y segundo debate, "a tambor batiente" y a espaldas del pueblo panameño.

En ese sentido, señaló que actualmente la ciudadanía desconoce lo que ha sido aprobado por los diputados de la Asamblea Nacional.

"Me sumo a sentir popular, yo no sé que se ha probado, es una situación que perfila situaciones de que si hoy fuera el referéndum en consulta popular el no ganaría de manera estrepitosa, el pueblo panameño desconoce y no va votar algo que desconoce", dijo Fraguela en RPC Radio.

Añadió que a su juicio, la votación en bloques del proyecto de Acto Constitucional N°1, no va a tener resultados positivos, ya que en consulta popular, la población va a exigir que no se cambie la Constitución porque no conoce lo aprobado.

"Desconocemos el fondo del mismo, estamos hablando de algo tan grande como es la Constitución, los cimientos de todo el país donde existe régimen de derecho, las personas deben saber cuál es el pacto social, no puede ser un tema que se maneja y sea aprobado a tambor batiente", expresó.