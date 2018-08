Fraguela: demora en designación de magistrados guarda relación con caso de Martinelli

Después que el presidente Juan Carlos Varela expresó que busca un consenso con la Asambla Nacional para la designación y nombramiento de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Alfonso Fraguela no descarta que la demora en estas designaciones esté relacionada con el caso de Ricardo Martinelli.

"Evidentemente se ha dado una demora en la designación, se instalado la Comisión de Credenciales y ya está operando, pero sentimos que quizás el retraso puede tener que ver con el proceso de Ricardo Martinelli, es lo que asumo a título personal", expresó el abogado a RPC Radio.

Fraguela hizo referencia a que el magistrado Jerónimo Mejía, quien terminó sus años de servicio en diciembre de 2017, aun se mantiene como Juez de Garantías de Martinelli en el proceso por supuestos pinchazos, que en la actualidad se mantiene en receso hasta el 23 de agosto.

Junto con Fraguela, otros profesionales participaron del Pacto de Estado por la Justicia, en la evalación y recomendación de una lista de 19 aspirantes a los cargos de magistrados y se refirió a este proceso al ser cuestionado porque han pasado 4 meses de las recomendaciones del grupo, sin que el Presidente haya tomado una decisión del tema.

"Nosotros sentimos que se debe tomar una decisión de manera inmediata, no dilatar, no quisiera pensar que no se va a designar a nadie hasta que acabe el periodo presidencial", agregó.

El jueves pasado, Varela, quien reconoció que está en mora sobre estas designaciones, dio a entender que si envía los nombres éstos no serían aprobados en la Comisión de Credenciales y Asuntos Parlamentarios de la Asamblea. "Para qué vamos a enviar los nombres, para crear un debate innecesario, mediático", dijo.

El mandatario tiene pendiente hacer el nombramiento de dos magistrados principales, quienes serán los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, además de magistrados suplentes.