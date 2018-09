Diputado Gabriel “Panky” Soto fue abucheado en Arraiján

¡Fuera!, le gritaba un grupo de trabajadores de un mercado de mariscos del distrito de Arraiján al diputado del circuito 8-1, Gabriel “Panky” Soto.

En un vídeo que circuló en redes sociales muestra como el diputado respondió molesto a las personas que le gritaban, incluso le indicó al sujeto que estaba grabando que dejara de hacerlo.

Pero, el diputado justificó su reacción. En declaraciones a Telemetro Reporta, “Panky” Soto dijo que mientras realizaba una visita en el mercado se encontró con unas personas que habían solicitado una pintura para el mercado de mariscos de Vista Alegre y la donación de unos abanicos.

Sin embargo, al decirles que esa era función del Municipio de Arraiján, las personas lo largaron del lugar.

“ Comenzaron a faltarme el respeto, y yo soy un ser humano y respondí a esa discusión, producto de que tomé la decisión de cambiar mi discurso de buscar los votos en base a un proyecto legislativo, de abandonar cualquier forma de clientelismo. Hay personas que todavía están bajo la cultura de qué me vas a dar”, manifestó.

No es la primera vez que el diputado es polémica en redes sociales. A principios de este año, circuló un vídeo en donde aparecía bailando con una mujer en una actividad.

Nombramientos en planilla de la Asamblea

“Mi hermano me ayudó en campaña, me ayudó políticamente y lamentablemente yo no le voy a dar la espalda”, fue la respuesta del diputado por el circuito 8-1,Gabriel “Panky” Soto tras revelar que tiene a su hermano nombrado en la planilla 080 de la Asamblea Nacional.

El diputado dijo que tien 35 personas nombras, sin embargo, indicó que no la ha publicado formalmente ya que tomaron la decisión de esperar que la Contraloría General de la República culmine las investigaciones.

“Tengo un familiar que es mi hermano que me poyó en la política, mi hermano que no tenía trabajo yo lo ayudé”, justificó.