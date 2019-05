García Valarini denuncia fraude de falsos pensionados de la CSS

El director de la Caja del Seguro Social Julio García Valarini llamó a una conferencia de prensa al mediodía de este miércoles para denunciar unos nueve probables casos de falsos pensionados que estarían defraudando a la institución.

"Se nos informó sobre una estafa a nivel de pensión, nosotros iniciamos una investigación, es un proceso que tenemos que cotejar la información... Ya hemos puesto la denuncia de dos personas que han obtenido dos pensiones de forma fraudulenta. Hay 7 investigaciones más, tres denuncias que están listas por presentar y cuatro más que estamos cotejando, buscando información para filtrarlas y presentar la denuncia, en total son 9 casos que hemos detectado hasta el momento", indicó García Valarini.

El director de la CSS señaló que en las investigaciones se ha revelado que son personas a lo interno de la CSS que han venido haciendo estos fraudes.

"Las personas que están haciendo esto (fraudes) están dentro de la CSS", indicó el director sin dar más detalles, ya que agregó que el equipo legal de la Caja le solicitó no exponer mucho sobre el tema, ya que aún hay investigaciones en proceso.

Lo que sí explicó García Valarini es que una vez se dieron las alertas, la corroboración del fraude inició solicitando una certificación a las empresas, en las que supuestamente laboraron las personas investigadas e hicieron otros filtros, siendo estos los que comprobaron las defraudaciones.

Por otro lado, el director indicó que el estado financiero del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es de un superávit, ya que el crecimiento es positivo, por lo que destacó que hay un margen de uno o dos años que no se necesitará usar este fondo, pero indicó que no puede hablar de dar más de ese tiempo, pues advirtió que hay que sentarse a hacer reformas para que el margen sea mayor y no se agote este fondo.

"Tengo una ventana de uno o 2 años, no hemos entrado en un déficit financiero, señaló el director de la CSS.

Sobre el tema de los medicamentos García Valarini indicó que la mesa de conversación ha acordado pilares importantes en la modificación de esta ley.

"Pilares que hemos fundamentado en la ley, es que uno: se endurezcan las sanciones para proveedores que no cumplen los periodos de entrega; dos: acortar los trámites, desde el momento que yo hago la requisición hasta que llega el refrendo a la Contraloría, son 15 días, y luego del refrendo son 45 a entregar los que tiene el proveedor; y tres: hay evidencia abrumadora que los precios de los medicamentos son onerosos y si tengo evidencia con la que puedo comparar que afuera la puedo adquirir a mejor precio, poder optar por esa compra, que me den los mecanismos para poder hacerlo".

Finalmente Valarini destacó que hay buena recepción de parte de varios diputados del proyecto de ley sobre los medicamentes y espera que ojalá esto salga aprobado en la Asamblea Nacional.