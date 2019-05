García Valarini explica estados financieros y estudios actuariales de la CSS

El director general de la Caja de Seguro Social, Julio García Valarini se refirió este viernes a la situación de los estados financieros, estudios actuariales, programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), casos de pensiones fraudulentas en la institución, la multa a la empresa proveedora de las ambulancias y el abastecimiento de medicamentos.

García Valarini explicó que los estados financieros de la institución, es la fotografía de los movimientos de las transacciones que tiene la Institución en un periodo determinado, en este caso un (1) año.

Reiteró que actualmente la CSS “está al día” en los estados financieros y los mismos están hasta el año 2017, sin embargo están publicados en página web de la entidad hasta el (2016), ya que el 2017 se encuentra en etapa de audito por la Contraloría General de la República.

Mientras que el del 2018, tiene un atraso de dos meses por terminar y presentar los estados financieros actualizados.

"Deberíamos haber tenido este mes (mayo) ya los estados financieros pero probablemente, los tendré en dos meses y eso se debe a que uno de los proveedores que maneja uno de los programas utilizados para el movimiento de ingresos ha tenido dificultad en darnos la información”, indicó el director de la CSS.

García Valarini, expresó que en teoría con esos estados financieros la Junta Técnica Actuarial puede realizar las llamadas “corridas o estudios actuariales”, para calcular ¿cuándo se puede empezar a utilizar las reservas? y cuánto sería la vigencia (8, 5 o 3 años) para acabar las mismas “en caso que no se realizaran reformas para mejorar la situación”.

Aseguró que los balances son el registro anual de cómo fue el movimiento financiero que incluye gastos e ingresos netos que tiene la institución en todos sus programas, “los estados me permiten a mí ver la fotografía del año y tal vez hablar de la probabilidad de un año ejemplo si veo la curva ascendente me permite decir si se utiliza o no las reservas, mientras lo que entre sea mayor de lo que sale yo estoy en positivo”.

García Valarini reiteró que este año no se ha utilizado la reserva y que en los últimos años ha reflejado un crecimiento en positivo, se puede decir que el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no ha entrado en déficit operativo.

Las declaraciones de García Valarini se dan luego que surgieron reacciones cuando el mes de abril, dio a conocer que desde este 2019 podría darse el déficit del programa IVM y por ello se empezarían a utilizar las reservas de la institución.

Sobre casos de pensiones fraudulentas

García Valarini reveló que ya son 11 casos de supuestas pensiones fraudulentas en la CSS, tras una denuncia anónima que llegó a la institución y de las cuales surgen varias investigaciones internas que determinaron que algunas personas, con la colaboración de funcionarios, fueron beneficiadas con una jubilación de forma irregular y otras estaban en proceso de acogerse al beneficio que otorga el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

"Son 11 casos de supuestos procesos fraudulentos de pensiones. Pero tengan la plena seguridad que vamos a investigar hasta las últimas consecuencias", aseguró el Dr. @JGarciaValarini. — CSS Panamá (@CSSPanama) 24 de mayo de 2019