“Esto no lo logra el Gobierno de Panamá sino la sociedad”, director de La Estrella

Gerardo Berroa, director del diario La Estrella de Panamá, atribuye la reacción del Gobierno de Estados Unidos a la posición adoptada por la sociedad panameña ante presiones externas.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU anunció este jueves la extensión hasta el mes de julio de la licencia para los rotativos que conforman el grupo GESE, cuyo mayor accionista Abdul Waked fue incluido en la Lista Clinton, lo que restringe las operaciones comerciales del grupo con individuos y entidades estadounidenses.



"Esta extensión no la logra el Gobierno de Panamá sino la sociedad panameña que se pronunció... hoy en la tarde la sociedad panameña le iba a decir al mundo señores se está violando la libertad de expresión, de empresa, el derecho al trabajo", expresó Berroa en declaraciones ofrecidas a RPC Radio.



Berroa cuestionó el papel de las autoridades panameñas. "Las acciones de las autoridades nacionales han sido genuflexas e incluso me hacen dudar de sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos".



Tildó la Lista Clinton como un mecanismo aberrante y reiteró que la posición del grupo editorial es “presenten las pruebas o si no sácanos de la lista, porque no podemos creer que un país como Estados Unidos, que se ufana de su democracia y justicia, cometa una injusticia de esta naturaleza”.