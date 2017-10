Gobierno rechaza llamado a paro, reitera causal de cancelación de certificado de operación

El Gobierno Nacional se pronunció este martes en rechazo al llamado a paro nacional convocado por la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), para este miércoles 25 de octubre.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación del Estado, "reitera su postura de diálogo para la solución de conflictos" y señala que "una paralización del servicio de transporte como la anunciada para mañana por algunas prestatarias, tendría ribetes de otra naturaleza ajenos al mejoramiento del transporte y correcto servicio a los usuarios".

Cataloga la medida como injustificada y teira que la suspensión total o parcial del servicio sin causa justificada es causal de cancelación del certificado de operación, según lo establece el Artículo 9 de la Ley 42 de Transporte.

Por otro lado, el Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (Sicotrac) anunció más temprano que no apoyará el paro, debido a que en reiteradas ocasiones Canatra ha convocado a paro, sin embargo las negociaciones se hicieron sin incluirlos.

Ante estos señalamientos, Canatra reaccionó asegurando que no le preocupa la postura de Sicotrac, ya que avalan los buses piratas. "Sicotrac no avala a nadie, los buses de Sicotrac fueron compensados, Sicotrac está dando cartas de buses piratas y cobra 1,500 dolares por cada carta. Qué paro puede apoyar si está sacando beneficio de miles de miles de dólares, ellos no apoyaron el paro del viernes, porque el Presidente, no sé quien los llamó que los iba a dejar trabajar para que no apoyaran el paro".

Asimismo Froilán Matus, presidente del Consejo de Transporte del Interior (Cotradin) anunció que no apoyarán el paro, pues esa decisión se debe tomar en consenso con las bases. Unas ocho de once de las rutas que operan en la provincia de Colón no irán a paro.

El paro a nivel nacional iniciará a partir de las 12:01 m.n. con el apoyo de nueve provincias y una comarca, según reiteró Canatra tras una reunión sostenida este martes, añadiendo que respetan la decisión de las prestatarias que han decidido no apoyarlos.

La única forma que suspender la medida sería que el Presidente de la República se comunique con ellos y se comprometa a cumplir lo que están solicitando respecto al rechazo que mantienen con relación al Decreto 51, que regula el transporte de carga, la plataforma Uber, y el servicio de Metro Bus en Colón.

Por su parte, Carlos Sánchez Fábrega, presidente de la Junta Directiva de Transporte Masivo S.A. indicó que ante el paro previsto para este miércoles, Mi Bus hará un esfuerzo superior al que se hace los días normales, con el objetivo de brindar el servicio a los usuarios, principalmente en el horario críticos como el de la mañana.

Instó a los usuarios a que utilicen el servicio de Metro Bus y que se acerquen a las paradas oficiales y las zonas pagas, “nosotros no operamos en las paradas informales de los servicios piratas en las calles, de manera que si el usuario sigue haciendo fila y esperando su transporte pirata como usualmente lo hacía, nosotros no vamos a poder brindarle el servicio", declaró.

Además añadió que Mi Bus cuenta con la capacidad para brindar el servicio ante la salida de circulación de los denominados buses diablos rojos y la implementación del Decreto Ejecutivo 273 que establece un aumento en las sanciones contra los conductores que presten servicio de transporte público en las rutas distintas a las establecidas o los que sean sorprendidos en vehículos no autorizados.

“A Mi Bus nos toca la tarea de asumir el servicio que el transporte ilegal o el transporte irregular va dejando a medida que se van haciendo los operativos de regularización y de control de los piratas y de los operadores ilegales… no es simplemente un operativo donde se retira un bus, sino que Mi Bus asume el compromiso de manera permanente y continua a partir de ese momento, de aumentar y mejorar la frecuencia de manera que los usuarios del sistema que viajaban en los diablos, puedan tener la tranquilidad que nosotros no los vamos a dejar abandonados”, acotó Sánchez Fábrega.