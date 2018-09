Gómez respeta pero no comparte propuesta de empresarios para reformar la Constitución

La diputada Ana Matilde Gómez y aspirante presidencial por la libre postulación, expresó este jueves que no cree que la propuesta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), sea la vía correcta para modificar la Constitución.

La CCIAP propuso que las reformas se realicen específicamente, sobre la escogencia de magistrados para un periodo de 20 años y otros cambios que según los empresarios, deberán ser aprobados por dos terceras partes de diputados durante dos asambleas consecutivas.

Sin embargo, Gómez comentó hoy que, la Asamblea es parte de la crisis y no puede ser parte de la solución. "Yo no estoy de acuerdo con las dos asambleas pasando por la actual, porque ya la Reforma Electoral me demostró a mí, la experiencia de que nadie aprieta soga para su cuello", manifestó la diputada en Telemetro Reporta.

La diputada reconoció la aspiración de los empresarioas mediante esta propuestas, pero recomendó mayor diálogo, porque a su parecer la Constitución requiere de reformas integrales, además que desconoce cuáles son los acercamientos que la CCIAP aseguró que realizó con las diferentes bancadas de la Asamblea.