Gran despedida de las vacaciones escolares con concierto de la Banda Republicana este domingo

El Parque Urracá se convertirá a partir de las 4:00 p.m. de este domingo en el escenario de un gran concierto que se realizará con el objetivo de despedir las vacaciones escolares.

La Banda Republicana será la encargada de protagonizar el concierto y entonar las melodías de películas y programas de televisión tales como Star Wars, Superman, Let it go (Frozen), Marcha Turca, entre otras piezas musicales, para el deleite de chicos y grandes.

Además el evento que es desarrollado en conjunto por el Ministerio de Gobierno (Mingob) y la Alcaldía de Panamá, contra con otras actividade y atractivos, mediante los que se busca rescatar los espacios públicos y brindar un sano espacio de esparcimiento a toda la familia, tales como talleres de masilla, pintura, juegos de antaño, malabares, clases de salsa, entre otras.

Cabe señalar que el Año Escolar 2018 inicia este lunes 5 de marzo.