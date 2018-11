Hallan el cadáver de un bebé flotando en una laguna en Colón

La mañana de este jueves se dio a conocer el hallazgo del cadáver de un bebé flotando en una laguna en la provincia de Colón.

Según los primeros informes el hecho se registró en la localidad conocida como Medalla Milagrosa, donde un menor de edad vio el cuerpo y se lo comunicó a una de las moradoras del áreas, quien alertó a las autoridades.

“El niño pasó, me llamó y me dijo, vecina mire que hay como un muñeco y cuando yo voy a ver digo, eso no es ningún muñeco, es un bebé y eso me puso tan nerviosa que no sabía ni qué hacer, entonces llame a la policía”, expresó la señora.

Al lugar llegó personal de la Policía Nacional y de criminalística del Ministerio Público, quienes procedieron a acordonar el área, para posteriormente realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones.