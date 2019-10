Harding acusa a la bancada independiente de querer “tirar al traste” las reformas

La diputada de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Kayra Harding acusó a la bancada independiente de querer “tirar al traste” la discusión del proyecto que reforma la Constitución Política de la República.

Según Harding, los independientes no apoyan las reformas desde que la mayoría de las bancadas decidió apoyar el artículo de la Constitución que señala que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer.

“ Es un tema que ha molestado a la bancada independiente, ellos están en desacuerdo con eso y no están apoyando las reformas que vienen de una mesa de Concertación...ellos estaban sentados con nosotros buscando consensos, a penas esto se decide ellos se salen”, dijo la diputada oficialista.

Harding hizo referencia a este desacuerdo tras ser abordada sobre la modificación de un artículo en el primer debate del segundo bloque del proyecto, que les permitiría un aumento de salario.

Se trata del artículo 157 de la Constitución vigente que señala que en caso de aumento, éste será efectivo en el próximo periodo de la Asamblea que lo hubiere aprobado.

De acuerdo con el diputado Juan Diego Vásquez, la modificación deja abierta la posibilidad de que año tras año los diputados puedan aumentarse el salario.

Sin embargo, Harding dijo que la modificación busca establecer un salario a los diputados suplentes y no un aumento para diputados.

“ Los suplentes no tienen un salario, el suplente no puede comprar un carro, una casa. Es injusto que una persona trabaje y no reciba un salario”, indicó.

Explicó que para que se pueda establecer el salario a suplentes mediante una ley, la Constitución debe tener el marco que lo permita.

Vásquez le respondió a Harding e indicó que la posición del diputado independiente, Gabriel Silva sobre el matrimonio no es la posición de la bancada en general.

" La bancada independiente ha sido clara, y lo que el compañero Gabriel Silva dijo en uso total de su derecho él sabe perfectamente bien que no es la posición de la bancada independiente. No puedo juzgar al compañero, como no puedo juzgar a la compañera por decir lo que piensa, sin embargo querer atribuir esa responsabilidad al traste que la bancada del PRD ha llevado a las reformas es una mentira", manifestó.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.