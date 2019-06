Héctor Brands niega que le hayan ofrecido tomar las riendas de Pandeportes

El dirigente deportivo-cultural de El Chorrillo y diputado recién electo, Héctor Brands, rechazó la mañana de este lunes ante los micrófonos de RPC Radio que el presidente Laurentino "Nito" Cortizo le haya ofrecido tomar las riendas del controversial Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Brands, quien es conocido en el país por su trabajo contínuo en proyectos de renovación social como el "Mundial del barrio" en el que se involucran a niños en un campeonato de fútbol durante el verano panameño, había sido mencionado en días recientes entre los comentaristas deportivos como uno de los nombres que se barajeaban para dirigir el instituto, el cual en estos momentos es investigado por el Ministerio Público tras una auditoría de la Contraloría General de la República.

Ante la pregunta hecha sobre este probable nombramiento, el diputado electo por el circuito 8-7 indicó "no me he enterado, sí sabemos que se ha escuchado nuestro nombre, estamos enfocado en lo que tenemos en esta etapa y no tenemos una participación sobre esto".

Brands indicó que en caso de que se lo llegaran a proponer tendría que evaluarlo, ya que considera es un gran desafío llevar las riendas de Pandeportes.

"Yo creo que el deporte necesita dar un giro de 360 grados, yo creo que la institución está en una situación que da tristeza. Sí pensamos que debe haber una transformación importante en materia de deportes en este país", expresó Brands.

Finalmente el dirigente expresó que confía en que el presidente tomará las decisiones correctas sobre este tema.