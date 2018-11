Audiencia de hermanos Martinelli en Miami será el 4 de diciembre

635x357 Hermanos Martinelli no irán a audiencia este lunes. Álvaro Alvarado

Los hermanos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares comparecerán el próximo 4 de diciembre a las 8:00 a.m ante en juez de Migración en Miami, Estados Unidos.

Esta comparecencia estaba prevista para este lunes, sin embargo, los hermanos Martinelli no se encuentraban en la lista para ser llamados a audiencia. Se conoció que no había folio, es decir, el departamento de Migración y Aduanas no había presentado las acusaciones que se deben hacer posterior a la detención, pero en horas de la mañana de hoy, el caso fue ingresado en el sistema de la Corte de Inmigración.

Este proceso se pudo haber dilatado debido al día feriado por la celebración de Acción de Gracias. Ambos seguirán detenidos en el Centro de Procesamiento Krome, en Miami.

Los hermanos Martinelli fueron detenidos el pasado 21 de noviembre en la residencia 6919 de Sunrise Terrace, Coral Gables. Posteriormente, la Cancillería panameña confirmó que la detención de ambos respondía a violación de leyes migratorias y no con la orden de extradición.

Ambos ingresaron legalmente a los EE. UU, sin embargo, sus visas fueron revocadas en el años 2017 y han estado ilegalmente en los EE.UU. desde entonces, detalló el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En Panamá, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli son solicitados por la Fiscalía Especial Anticorrupción para que comparezcan por el caso de sobornos entregados por la empresa Odebrecht en Panamá y por el caso Blue Apple.

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel De Saint Malo dijo recientemente que no han sido notificados sobre la solicitud de extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos.