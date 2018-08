Hijo de "Pany" Pérez denuncia llamado a audiencia de acusación sin que exista imputación

Luis Pérez, el hijo del alcalde de La Villa Los Santos, Eudocio "Pany" Pérez, se refirió este martes al llamado a audiencia de acusación en contra de su padre, indicando que esto se hace a pesar de que se revocó la imputación, ante lo cual denuncia una supuesta persecución política.

“Ya el Primer Tribunal Superior de Garantías dijo que mi papá estaba exonerado de esa imputación, revocó la imputación… en esa resolución queda más que claro que mi papá no tiene ninguna vinculación con los supuestos delitos que se le estaban imputando, y aún cuando no tenemos imputación el Fiscal insiste en llamar a una audiencia de acusación cuando eso está totalmente fuera del marco procesal jurídico correcto”, enfatizó Pérez en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Añadió que “el año pasado se hizo todo un show mediático por parte del Ministerio Público, presentaron una pirámide donde presentaron a mi papá como el líder de una red de narcotráfico, hablan de incautación de droga, incautación de dinero y quiero manifestarle al país que en esa operación de El Gallero, la Procuradora junto con el Fiscal le mintieron al país, porque no hubo un solo gramo de droga incautado, no hubo un solo peso incautado dentro de la investigación, lo que hicieron fue que agarraron expedientes armados, donde ya hay gente acusada y formaron un caso nuevo, lo cual a mí me hace pensar que sí existe una persecución política”.

Agregó que además la Contraloría General de la República, realizó una auditoría en el Municipio de Los Santos, donde quedó “en evidencia el buen manejo de las arcas municipales, donde no existe ninguna vinculación con respecto a los hechos que se le quieren imputar a mi papá, y además, el Fiscal no ha encontrado absolutamente nada que pueda demostrar aquella vinculación, no lo va a encontrar, entonces yo quiero preguntarle al Fiscal por qué va a llevar a mi papá a una audiencia de acusación cuando no tiene imputación”.