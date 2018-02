Him: alquiler a través de AIRBNB por menos de 45 días es prohibido en distrito de Panamá

635x357 Him habla sobre promoción turística del Carnaval. Atenógenes Rodríguez

El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gustavo Him dijo que el alquiler de apartamentos o residencias a través de la plataforma AIRBNB por menos de 45 días está prohibido en el distrito de Panamá, mas no en el interior del país.

Him, en declaraciones a Telemetro Reporta, aclaró que la actividad no es ilegal si el alquiler es superior a los 45 días, y quien comete la falta es la persona que ofrece el apartamento y no quien alquila.

Explicó que la plataforma como tal no está prohibida ya que es una red internacional, sin embargo aseguró que esta y todas las opciones de alquiler a través de internet son una competencia desleal que está afectando la ocupación hotelera en Panamá.

Según el administrador de la ATP, la ocupación hotelera en la ciudad se mantiene en un 47%, ya que los turistas que llegan al país se están hospedando en otro tipo de habitaciones, “la gente llega directamente porque hacen reservaciones vía internet y eso esta golpeando la hotelería”.

Agregó que han sostenido conversaciones con representantes de esa plataforma y el sector hotelero, sin embargo no han llegado a un acuerdo.

Las declaraciones de Him generaron reacciones. Fernando Aramburú calificó la medida como un atentado al derecho de libre empresa.

Aramburú manifestó que la plataforma puede ser reglamentada, verificar el pago de impuestos, sin embargo no puede ser restringida, además aseguró que la misma podría afectar la recepción de personas que asistirán a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en el país en enero de 2019.