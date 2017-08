Homenajean a Sergio Ramírez en festival de novela negra en la FIL de Panamá

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez fue distinguido con el Premio de Honor del segundo Festival Panamá Negro dedicado a la novela policiaca, en el marco de la XIII Feria Internacional del Libro (FIL), que concluye hoy.

Ramírez (Masatepe, 1942) recibió el premio por parte del embajador de España en Panamá, Ramón Santos, quien describió al autor de "Castigo divino" (novela, Mondadori, Madrid, 1988) como el "escritor de más trayectoria literaria en Centroamérica".

Tras entregar el galardón, que el año pasado recayó en el cubano Leonardo Padura, Santos dijo que confía en que Panamá Negro, que fue idea del escritor español Juan Bolea, "llegó para quedarse" en la FIL y se comprometió a que la embajada española seguirá apoyándolo institucionalmente.

El autor nicaragüense, por su parte, dijo en un coloquio sobre novela negra previo a recibir la distinción el sábado, que está llenó de proyectos de novelas por escribir y libros por hacer, porque es "un escritor de siete u ocho horas diarias" que sigue "avanzando por el camino de la escritura".

En tono de broma, Ramírez apuntó en ese sentido que la literatura "no tiene tercera edad, no tiene tiempo de retiro (...) como para jubilarse y cultivar bonsái", los árboles y plantas de reducido tamaño.

"Mi vida es escribir hasta el último día, hasta que pueda y no me vaya a descomponer de la cabeza, ojalá eso no ocurra. Lo veo como una necesidad imprescindible que me asalta todos los días, y no podría vivir sin escribir", remarcó Ramírez.

El novelista centroamericano, por otro lado, aprovechó el momento para solidarizarse con las víctimas del atentado en Barcelona y unirse al grito de los catalanes contra el terrorismo "No tenemos miedo".

Sergio Ramírez es ganador de los premios Alfaguara en 1998 e Iberoamericano de Letras "José Donoso" en 2011.

El escritor, de 75 años de vida y 53 en las letras, es también cuentista y fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990.

Entre sus múltiples obras se encuentra "Margarita, está linda la mar", una novela sobre la dinastía de los Somoza (1937-1979) que gobernó Nicaragua y que le valió el Premio Alfagura de Novela en 1998.

También están "Castigo Divino" (1988), "La marca del Zorro" (1989), "Oficios compartidos" (1994), "Charles Atlas también muere" (1994), "Un baile de máscaras" (1995) -reconocida con el Premio Laure-Bataillon 1998 en Francia-, "Adiós muchachos" (1999), "Mentiras verdaderas" (2000) y la compilación de cuentos "Catalina, Catalina" (2001).

Ramírez, creador del Festival Centroamérica Cuenta, ganó en 1990 el premio Dashiel Hammet que le fue entregado en la Semana Negra de Gijón y es Caballero y Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia.

Además del literato nicaragüense y de Bolea, director de "Aragón Negro" y gestor del Festival Panamá Negro, tuvieron una destacada participación en este encuentro que reunió a los creadores de la novela policiaca, la novelista española Espido Freire, el mexicano Juvenal Acosta y los panameños Juan David Morgan y Osvaldo Reyes.

"El cielo llora por mí" (Alfaguara, 2009), es otra de las obras de Ramírez, que dijo en la FIL de Panamá que pronto viene una segunda parte de esta novela con las nuevas peripecias de su protagonista el detective, ahora privado, Dolores Morales.

La XIII de la FIL se celebra hasta este domingo y tiene como país invitado a Colombia, que participa con una delegación de 14 escritores.