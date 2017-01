Humbert: creo que fueron más de 59 millones y más de una empresa involucrada en sobornos

"No fueron cuatro millones, no fueron cuatro personas y no fue una empresa", dijo este lunes el Contralor Federido Federico Humbert sobre el caso Odebrecht, en entrevista exclusiva al periodista Álvaro Alvarado.

A juicio de Humbert el pago de sobornos para la obtención de contratos en proyectos gubernamentales no era solo por parte de Odebrecht, sino que había toda una red operando en ese sentido, "creo que son muchos más de 59 millones de dólares, creo que son muchas personas y creo que son múltiples empresas".

El Contralor indicó que actualmente llevan adelante auditorías por supuesto enriquecimiento injustificado de dos personas que parecieran haber sido participe en el pago de sobornos por parte de la empresa constructora brasileña.

Dijo que se siente muy cómodo con el trabajo que ha realizado el Ministerio Público hasta el momento y que "es lento por razones jurídicas, pero al final del camino no me cabe la menor duda que con los trabajo que estamos haciendo junto con ella permitirán logran la justicia".

En cuanto a las obras que realiza la constructora en Panamá actualmente dijo que no deben ser detenidas, toda vez que los procesos de licitación fueron correctos y de tomarse esa decisión se paralizaría el Aeropuerto de Tocumen, los trabajos en Colón, la Línea 2 del Metro, y la línea de transmisión, sin embargo considera que el país debe estar pendiente de las acciones de la empresa "hay que mirarlos con lupa, hay que mantenerlos cortitos, hay que asegurar que haya justicia".

En los últimos días el Ministerio Público informó que la constructora brasileña se comprometió de manera verbal a devolver 59 millones de dóalres por el pago de coimas, y que además reveló nombre de cuatro personas naturales beneficiadas de los sobornos.

La investigación a la constructora brasileña por parte del Ministerio Público se da luego que la empresa confesara en Estados Unidos que durante el periodo 2009-2014 realizaron pagos por más de 50 millones de dólares en coimas que generaron 175 millones de dólares en ganancias a Odebrecht.