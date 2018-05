Humbert presenta denuncia penal contra Ábrego por impedir auditoría a la planilla 080

El contralor General de la República Federico Humbert interpuso una denuncia penal contra la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Yanibel Ábrego por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en perjuicio de la Contraloría.

Esto, al impedir que esta entidad ejecutara una auditoría a la planilla 080 que mantiene 3,508 funcionarios bajo el objeto de gasto de "otros servicios personales".

La denuncia fue presentada por el abogado James Bernard en nombre y representación de Humbert ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego que Ábrego interpusiera un amparo de garantías constitucionales esta semana contra una resolución de la Contraloría.

De acuerdo con la demanda la auditoría fue ordenada mediante la Resolución No. 685-2018-DIAF del 15 de mayo de 2018, dictada por el Contralor General, tendiente a determinar la corrección o incorrección en el manejo de los recursos asignados al financiamiento del objeto de gastos “gratificaciones, incentivos y otros servicios personales" en la Asamblea Nacional.

El pasado 16 de mayo, un grupo de auditores de la Contraloría General de la República llegó a las instalaciones del Hemiciclo Legislativo, con el objetivo de realizar una auditoría forense a la planilla 080, sin embargo la misma no pudo ser iniciada debido a que la AN no lo permitió.

"El artículo 280 de la Constitución de la República concede la potestad a la Contraloría General de la República de fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de fondos de bienes públicos", indicó la Contraloría en un comunicado.