Ifarhu reprograma fechas de entrega de cheques de la Beca Universal

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), anunció la reprogramación de la entrega de cheques del programa Beca Universal en el área de Panamá Centro.

La entidad informó que el pago se realizará en las escuelas en un horario de 7:30 a.m. a 1:00 p.m.

Asimismo, Ifarhu indicó que el estudiante debe estar acompañado de su acudiente y presentar el boletín del año lectivo 2018 (original y copia) con sello fresco, y además llevar copia de la identificación del alumno y su responsable.

Los estudiantes de centros educativos que no estén en el calendario que se mostrará a continuación y aún no han recibido su pago, podrán acercarse a la sede principal del Ifarhu, piso 10, departamento de Beca Universal, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a partir de este miércoles 26 de diciembre.