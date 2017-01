Iglesia Católica se pronuncia sobre corrupción y colapso del sistema educativo

En la voz de monseñor Manuel Ochogavia, secretario general de la Conferencia Episcopal de Panamá, la Iglesia Católica dio a conocer este viernes su postura sobre diversos temas de interés nacional, tras la clausura de la Asamblea Anual Ordinaria.



El pronunciamiento oficial de los obispos incluyó fuertes observacoones sobre temas como corrupción, deficiencias en el sistema educativo y el rechazo a la imposición de la ideología de género en escuelas.



“ No podemos seguir ignorando que el sistema educativo ya ha colapsado. Una de las pruebas más fehacientes ha sido el incremento de fracasos escolares, que no solo poden en evidencia a los estudiantes reprobados, sino el fracaso de toda la sociedad panameña”, señalaron a la vez que advirtieron de no hacer un alto para trabajar de forma conjunta en la creación de una política educativa, se estará llevando al país a un “suicidio social, político y económico”.



Atribuyen los casos de corrupción, a la falta de ética y moral, y a la falta de voluntad para “emprender los cambios necesarios”, por lo que pidió a cada actor de la sociedad a asumir su responsabilidad y encaminarse para acabar con la impunidad y el juega vivo.

Con respecto al proyecto de ley sobre salud y educación sexual, la Iglesia Católica de Panamá planteó firmemente su rechazo a la ideología de género. "Aún vemos con mucha preocupación las tentativas de querer imponernos a través del sistema educativo la ideología de género, que el Papa ha denunciado frecuentemente como una nueva colonización, impulsadas por organismos internacionales, que condicionan las ayudas económicas a los países, a fin de maniatar su libertad y soberanía".

La Iglesia pide se respete el derecho de los padres de educar a sus hijos, no solo en el plano moral, también en el plano sexual.