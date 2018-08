Ignacio Fábrega: presiento que Vernón Ramos "está vivo"

El exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, Ignacio Fábrega rompió el silencio este martes, en medio de la condena que paga por corrupción de servidores públicos y sobre la relación con su exsubalterno Vernon Ramos, quien desapareció hace cinco años.

Fábrega, acusado por haber dado información privilegiada a la casa de valores Financial Pacific llegó hoy al Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio, donde se le concedió el mantener la medida de trabajo de comunitario, y desde aquí se desahogó por este caso donde ha resultado sentenciado.

Según Fábrega, el caso por el que ha sido condenado se desarrolló como una telenovela en la que lo han inculpado, a pesar que seguía instrucciones superiores. "Es una infamia lo que han cometido contra mí, me han robado cuatro años de mi vida, dejaron que La Prensa me condenara por lo de Vernon Ramos sabiendo ellos, perfectamente, que yo no tenía nada que ver en ese asunto", dijo.



"Lo último que supe de Vernon Ramos es que me pidió permiso - jefe permítame ir al Hospital que se me subió la presión - fueron estas las últimas palabras que dijo haber escuchado de parte del exsubdirector de Auditoría de la Superintendencia del Mercado de Valores, y a quien le otorgó ese día el permiso para retirarse.

Y agregó "pienso que está vivo, lo presiento, lo siento", expresó en entrevista a RPC Radio en la que se desligó de las irregularidades en Financial Pacific y las vinculaciones que le han hecho con la desaparición de Ramos.

Asegurando que todo ha sido una infamia en su contra, Fábrega manifestó que desconoce los motivos que llevarían a Ramos a cambiar de vida, a desaparecer, pero sostiene su versión en que no tiene relación alguna con el caso. "Su relación conmigo siempre fue excelente, se portó como un hermano menor mío. Un día que yo me enfermé, le hice una barbacoa en agradecimiento", contó.

El sentenciado dentro del caso Financial Pacific aseguró que en su momento interpondrá las demandas, al considerar que es víctima se una "venganza personal".

Con información de Linda Aparicio, RPC Radio