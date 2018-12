Alcaldesa encargada de Arraiján no logró ingresar al despacho

La alcaldesa encargada del distrito de Arraiján, Militza Palma no logró ingresar a las oficinas del despacho municipal este viernes.

Militza asumió como alcaldesa luego de que una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó en firme la decisión del adoptada por el gobernador de Panamá Oeste, Temístocles Herrera de separar del cargo por 30 días al alcalde de Arraiján, Pedro Sánchez Moró, quien es investigado por faltas administrativas y extralimitación de funciones.

“La oficina está cerrada, toqué el timbre y no me quieren abrir, sabemos que la hora de entrada es al as 9 de la mañana. Ellos van a alegar otra cosa, yo ya sabía porque funcionarios dijeron que estaban preparados para no dejarme entrar”, denunció Militza.

Posteriormente, la alcaldesa encargada dijo que interpondría las denuncias correspondientes en la Fiscalía Anticorrupción.