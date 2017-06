Imputado por homicidio en La Chorrera regresa a su casa tras cambio de medida cautelar

Uno de los imputados por el homicidio de los cinco jóvenes asesinados en La Chorrera en el año 2011, regresó a su casa tras 6 años en prisión.

Felix del Rosario, volvió a su residencia luego que el Segundo Tribunal de Justicia, concediera un cambio de medida cautelar por notificación los días viernes de cada semana e impedimento de salida del país.

Tras ser liberado manifestó en tono triste que perdió seis años de su vida y a su familia, sin embargo agradeció el estar en su casa.

“Ya volví a pisar mi casa, dormí en mi casa anoche, traumado despues de tener seis años y medio en la Cárcel la Joya viviendo el mismo infierno y bueno me siento un poco incomodo después de haber salido, pero gracias a Dios estoy en mi casa… perdí seis años, mis hijos pensé encontrarlos en mi casa y no los encontré, ni mi familia que tenía, nada de lo que yo tenía y bueno empezar de cero es lo que me queda”, expresó a Telemetro Reporta.

Cabe señalar, este jueves 29 de junio culminó la audiencia dentro del proceso seguido contra Alcibiades Méndez, Keyla Bendibú, Mario Vega, Felix del Rosario, Kenny Bendibú, Roberto Mariscal, Inés Torres, Inés Chavarría y Delmira Torres, por los delitos de homicidio doloso, secuestro y blanqueo de capitales, en perjuicio de Jessenia Loo Kam, Young Jiang Wu, Samy Zeng Cheng, Joel Liu Wong y Georgina del Carmen Lee Chen.