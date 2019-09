Incautan más pastas falsificadas en Panamá, David y Santiago

En operativos realizados por la Dirección de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) este martes dio con el decomiso de en diferentes sectores de la ciudad de Panamá, David y Santiago de pastas dentales falsificadas.

Adelanta el Minsa mediante un comunicado que este operativo encontró "pastas de 75 ml. de la marca Colgate Triple Acción, las que al revisarlas exhaustivamente se comprobó que eran un producto falsificado y dictaminaron que contienen ingredientes nocivos para la salud".

"Estos productos decomisados serán remitidos al Instituto Especializado de Análisis (IEA) de la Universidad de Panamá para analizar sus componentes", explicó Elvia Lau, directora de Farmacias y Drogas.

Cabe señalar que la semana pasada en Paso Canoas, la Autoridad de Aduanas de Panamá incautó unas 270 unidades de pastas dentales falsificadas, las que al ser examinadas contenían dietilenglicol.

Asimismo Lau expresó que no saben ni la procedencia ni tienen garantía de los componentes de este último decomiso, por lo que recomiendan a la ciudadanía que aunque estos productos sean más baratos no se deben consumir y menos si se están siendo ofrecidos en sitios no autorizados para su expendio.