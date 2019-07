Informe del ministro Héctor Alexander indica que hay una deuda de casi B/. 900 millones por pagar

En el Consejo de Gabinete realizado en el gimnasio Orlando Winter de San Miguelito la tarde de este martes el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, indicó que se ha tenido un gasto en los primeros seis meses de B/.1,339 millones heredados por el Gobierno de Juan Carlos Varela.

"Esta es la situación de las finanzas que nosotros recibimos de los primeros 6 meses no fue nada buena, no haré mucho énfasis en eso, yo creo que lo importante es ver los resultados estimados para finales de este año. Básicamente toda la dinámica de gastos que nosotros podemos tener en el 2019 es impulso y una dinámica basado en lo que hizo el Gobierno anterior, o sea que nosotros no podremos hacer mucho este año".

El ministro señaló que habrá que cumplir con las deudas atrasadas, las que le reseñó al presidente Laurentino Cortizo en un límite inferior como de B/.800 a B/.900 millones, y se tendrán que hacer ajustes, porque de seguir con lo trazado por el Gobierno anterior se tendría que endeudar el Estado en otros B/.1,400 millones.

"Vamos a cumplir con todas estas deudas que no se pagaron hasta el 31 de diciembre del 2018. Lo que le debemos a los productores, a los industriales, a los bancos, a la CSS, proveedores y otras cuentas por pagar", señaló el ministro.

El ministro indicó que aún no han terminado por inventariar todo el estado financiero del país, pero sí recalcó en que habrá que hacer ajustes y señaló que esperan que para finales del 2019 se tengan todas las deudas pagadas.

Alexander indicó que una vez se tengan las cifras adecuadas se propondrían ideas para hacer inversiones y para manejar ciertos programas.

En este informe la ministra de Salud, Rosario Turner, le recordó al ministro Alexander que a la CSS se le adeudan B/. 233 millones, señalando que entre estas deudas están el pago de indemnización a los afectados por el dietilenglicol, los asegurados agredidos en Bocas del Toro, la masa salarial a nivel de la administración y la verificación de saldos de cuotas.

Ante esto Alexander señaló que procurarán "nunca deberle a la Caja del Seguro Social".

Finalmente el ministro señaló que parte de su programación para este año será la acumulación de una deuda inferior en los tres últimos meses del año a los proveedores que les apoyen durante su gestión, y el pago de estas en los primeros tres meses del 2020.

Por su parte el Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, señaló que debería acordarse con la Contraloría General de la República una mesa de pago.