Aprueban en primer debate en la Asamblea el proyecto de ley 11 que crea el Ministerio de Cultura

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este miércoles en primer debate la Ley No. 11 que busca la creación del Ministerio de Cultura y otras disposiciones, tras ser presentada el pasado 31 de julio por la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y por el director del Instituto Nacional de Cultura, Carlos Aguilar, ante el pleno.

Este proyecto de ley, aprobado el pasado 9 de julio en Consejo de Gabinete, reemplazará al actual INAC, y con la creación de este ministerio se busca contribuir a que la cultura se convierta en el cuarto pilar de desarrollo, y constribuya con aportes para el logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible.

La Ley 11, según explicó el director del INAC, Carlos Aguilar, solo busca crear el Ministerio de Cultura y que se le asigne un presupuesto del 1% del presupuesto nacional del Estado.

"En Resumen de todo lo que se ha escuchado hoy. Se crea el Ministerio de Cultura, con tal presupuesto, el 1% del presupuesto general del Estado, que es lo que sugiere la Unesco para todos los países del mundo, y no todos los países aún lo tienen. Lo otro que el presidente de la república ya había prometido en la campaña y lo ha reiterado en su discurso y es que todas las cosas sueltas de la cultura que estaban en otros ministerios, porque no existía un Ministerio de Cultura, pasan a ser parte del Ministerio, todo lo que se ha leído no altera en nada ni crea ningún artículo nuevo, lo que oyeron de impuestos, no nos estamos metiendo con incentivos ni nada, eso es textual ya lo que dice la ley, lo único que hemos cambiado y ven resaltado en negro es que en vez de decir Ministerio equis, ahora dice Ministerio de Cultura, es el único cambio, por eso la ley de hoy como que no es sexy, y fue como pesada, pero esperamos la Asamblea Nacional de diputados nos apoye y apruebe esta ley en primero, segundo y tercer debate", explicó Aguilar.

Aguilar agregó que una vez aprobada esta ley 11, presentarán ante el Gabinete una "ley general de cultura", en donde adelantó sí se profundizará filosóficamente, políticamente y legalmente sobre qué es la cultura nacional, y además hablarán sobre patrimonios, industrias creativas, economía naranja e incentivos no solo para el cine, sino para todas las manifestaciones artísticas. Esta ley buscará un plan general de la cultura de 20 años.

Lo que sí recalcó como importante el director del INAC es la aprobación de la creación del Ministerio de Cultura, para que en el 2020 se pueda gestionar un presupuesto y empezar a trabajar en la cultura y no se tenga que esperar hasta el 2021.

Cabe señalar que en este primer debate se dio la participación ciudadana de representantes de la música, el derecho, sector artesanal, compositores, cine, bellas artes, y otras categorías culturales. Así personalidades como Yigo Sugasti, Sergio Cortez, Lily Mendoza, Ricardo Alvarado, Luis Romero, Samuels Samuel, Melbis Blackman, Ricardo Gaitán y otros; avalaron la creación de este ministerio e hicieron llegar algunas propuestas para el mejoramiento de la ley.

En su momento y ante el pleno la ministra Gorday de Villalobos había indicado que con la creación del nuevo ministerio, el Gobierno Nacional buscaba posicionar la cultura, las artes y el deporte como actividades sanas que impulsarán el desarrollo de las virtudes de niños y jóvenes, para mejorar la calidad de vida de los panameños.