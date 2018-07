Inicia ampliación de horario de inversión de carriles de Panamá Oeste a la capital

Tal como lo había informado la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), a partir de este miércoles se dio inicio a la implementación de un nuevo horario de inversión de carriles en dirección de Panamá Oeste hacia la ciudad capital.

La ampliación del horario en el turno matutino inició 4:00 a.m. y se mantendrá hasta las 8:00 a.m., con el objetivo de mejorar los desplazamientos durante el desarrollo de algunas obras que se implementan en la Vía Centenario y Omar Torrijos.

La medida es implementada luego que los conductores del área Oeste realizaron una manifestación pacífica el pasado lunes 23 de julio, utilizando las luces intermitentes de los vehículos en un horario de 4:00 a.m. a 9:00 a.m. para llamar la atención de las autoridades y pedir una solución a corto plazo al congestionamiento vehicular que viven todos los días cuando se dirigen a sus trabajos o centros educativos en la ciudad capital. Anteriormente, dicha inversión iniciaba a las 4:30 a.m.

Por otro lado el horario de la inversión en horas de la tarde que se implementa desde la capital, en el Puente de Las Américas- Arraiján se mantiene de forma rutinaria.