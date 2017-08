Inicia gran jornada de donación de sangre en 14 hospitales de Panamá

El voluntariado mensual que llevan a cabo las instituciones inició la mañana de este sábado y en este ocasión buscan dotar a los bancos de sangre de Panamá.

Servidores públicos y ciudadanos se unen a esta causa en el Hospital Santo Tomás, el Hospital Oncológico y en otros 12 bancos de sangre en los hospitales del interior del país.

El ministro de Salud, Miguel Mayo acudió al Hospital Santo Tomás e impulsó la donación de sangre, pidiendo que los donantes lleguen a los hospitales más cercanos.

Entre los requisitos para donar sangre, están: tener entre 18 y 65 años de edad, tener un peso superior a las 110 libras, no tener gripe, no haberse sometido a tatuajes en los últimos seis meses, y no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

Los centros hospitalarios donde recibirán a los donantes son:

Hospital Raúl Dávila Mena en Bocas del Toro

Hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí

Hospitales Aquilino Tejeira y Rafael Estévez en Coclé

Hospitales Manuel Amador Guerrero en Colón

Hospitales Gustavo Nelson Collado en Herrera

Hospitales Joaquín Pablo Franco Saya en Los Santos

Luis Fábrega en Veraguas

Hospitales Nicolás Solano en Panamá Oeste

Hospitales Irma de Lourdes Tzanetatos en Panamá Este

Y en Panamá Centro en los hospitales Santo Tomás, Hospital del Niño, Instituto Oncológico Nacional, Complejo Hospitalario Metropolitano y el Hospital de Especialidades Pediátricas.

Importantes requisitos para #DonarSangre: Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 110 lbs y pasar las pruebas correspondientes. #DonaSangre pic.twitter.com/vN8yjffovh — MinSeguridadPA (@minsegpanama) 26 de agosto de 2017

Agradecemos a las personas que de buen corazón, se unen a la jornada de donación de Sangre. #DonaSangre #VoluntariadoPmá pic.twitter.com/ZK3rtMGr1k — MinSeguridadPA (@minsegpanama) 26 de agosto de 2017