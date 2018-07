Iniciativa de Responsabilidad Fiscal “es un excelente proyecto”, asegura el MEF pese a cuestionamientos

Un análisis sobre la dispensa de 300 mdd solicitada por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Nacional y que posteriormente fue retirada, y sobre la iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal y el Fondo de Ahorro de Panamá, fue hecho por Elisa Suárez, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada; Alfonso Rosas, secretario General de Ministerio de Trabajo; Mariela Vega, diputada del partido Cambio Democrático; Gustavo Valderrama, viceministro de Economía y Finanzas; Juan Jované, economista; y Rubiel Cajar, miembros del Partido Revolucionario Democrático.

Valderrama aseguró que la iniciativa de Responsabilidad Fiscal “es un excelente proyecto, mejora estructuralmente la ley que actualmente existe, porque establece un déficit de 1.5% en el tiempo, baja el umbral de la acumlucación del FAP de 3.5 a 2.5 para que este pueda generar ahorros, por otro lado, la capitalización que va a recibir de sus inversiones pasan a formar parte del patrimonio del FAP, y establece una regla sobre de control del gasto de funcionamiento del gobierno”.

Ante estas declaraciones, el economista Jované cuestionó que el proyecto fue presentado sin previa consulta con los distintos sectores de la población panameña, además de que el documento no fue publicado para pudiera ser revisado.

“Hasta ayer pasé todo el día buscando el proyecto de ley y no estaba en ningún lado, entonces uno ni siquiera sabe de qué se trata, ese tipo de cosas yo creo que son importantes y que se haga un debate”, declaró Jované en el programa Debate Abierto Dominical.

Asimismo Suárez, señaló “nosotros necesitamos mayor información, no siento que esa información se haya dado de la manera que debió darse, poco podría decir yo si estoy de acuerdo o no con 300 millones de dispensa fiscal si no lo entiendo. Quiero felicitarlos porque tomaron la decisión de retirar el proyecto, es sensato y prudente y creo que es lo correcto”.

Por su parte Cajar indicó que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en un principio establecía dos parámetros, el primero para casos de desastres naturales y segundo, en caso de desaceleración económica por debajo del 2%, y añadió que lo que se vio posteriormente fue “lo que en panameño llamamos juega vivo, empezamos a aplicar fórmulas de ajuste, a establecer mecanismo que permitiera de alguna manera nublar el planteamiento central de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal”.

Vega señaló por su parte que “ha faltado comunicación, decirle al pueblo panameño para qué se utilizarían los 300 millones, ésto nos preocupa no solo a nosotros en la Asamblea Nacional que tenemos la responsabilidad de aprobarlo, que somo los que hemos visto a todos los gremios llegar a manifestarse, y que ahora recientemente vemos que surge que también en los 300 millones se iban a poner los 60 millones de dólares para que no se refleje un incremento en la tarifa de energía”.

Pese a estos cuestionamientos Valderrama defendió que que la dispensa se incorporó dentro del proyecto de ley “únicamente para impulsar los proyectos de inversión del Gobierno y se estableció que ese aumento era de 300 millones de dólares, quisimos dejarlo en dinero nominal para no confundirlo en porcentaje, que sería el 1.5% más 300 millones de dólares adicionales, eso corresponde a un déficit menor al 2%”.