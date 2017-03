Instalan comisión para investigación de obras de infraestructura en periodos 2004-2019

La Asamblea Nacional de Diputados (AN) instaló la tarde de este martes la Comisión para la investigación de casos de corrupción en materia de contrataciones públicas durante los periodos constitucionales 2004-2019, en especial las relacionadas con obras de infraestructura.

El pleno de la AN aprobó la noche del lunes la resolución que crea la Comisión que adoptará las medidas necesarias para cumplir las funciones y deberá rendir un informe al pleno de la AN en un plazo no mayor de 90 días.

Está conformada por once diputados que son: Elías Castillo en función de presidente; Luis Eduardo Quirós, vicepresidente; Rony Araúz, secretario y tendrá como miembros a Crispiano Adames, Zulay Rodríguez, Juan Carlos Arango, Francisco Alemán, Dana Castañeda, Carlos Afú, Jorge Iván Arrocha y Luis Barría.

El diputado Elias Castillo dijo que la comisión, nombrada mediante resolución 43, está integrada por diversas fuerzas políticas que integran el Hemiciclo Legislativo, “de manera que da un nivel de amplitud y demuestra que la comisión tendrá que trabajar sin criterios sesgados”.

Explicó que la comsión debe investigar en detalle las implicaciones del escándalo Odebrecht, por ser el caso de más relevancia, sin embargo no se limita solo a este caso, también se pordrían investigar otras empresas que han recibido contratos y se demuestre sobrecostos.

Castillo anunció que este martes hizo contacto con colegas parlamentarios de Brasil, y aseguró que de ser necesario realizarán un viaje a ese país sudamericano para el desarrollo de las investigaciones.

Con la juramentación inicia acto de instalación de la Comisión investigadora de casos de corrupción @rpc_radio pic.twitter.com/1tulAUePXB — Nitzia Y. Rios C. (@NitziaRios) 14 de marzo de 2017

Esperamos recibir en 90 días resultados de la investigación de la Comisión Investigadora de las contrataciones públicas por parte de #ANPMA pic.twitter.com/I4nPqDrF2I — Rubén De León (@rdeleonsanchez) 14 de marzo de 2017