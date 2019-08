Meduca e Ifarhu instalan mesa técnica para revisión de programas de becas

Las autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) instalaron este jueves 1 de agosto la mesa técnica de reformas al programa de becas.

Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, explicó que en la mesa se evaluarán todas las variables que inciden en el otorgamiento de becas, sobre todo políticas de equidad.

“ Tenemos que ver no solo rendimiento académico con nota, la nota no necesariamente me habla de otras capacidades, los chicos que no tienen notas sobresalientes hay que buscar la forma de retenerlos hasta finalizar sus estudios. La propuesta de ley va a ser muy integral, no solo verá lo académico, vamos a ver otros aspectos de habilidades y capacidades, las políticas de equidad están orientadas a buscar mecanismos de que estudiantes con posibilidades de desertar se queden en el sistema”, dijo la ministra Gorday de Villalobos.

Por su parte, Bernardo Meneses, director del Ifarhu, detalló que han dado un plazo de dos meses para la revisión ya que esperan poder presentar el proyecto de reformas antes de que finalice el actual periodo legislativo en la Asamblea Nacional, y sean implementadas estas reformas en el año escolar 2020.

Meneses aclaró que la ley no está enfocada en aumentar o disminuir el presupuesto, sino a redirigir el mismo. Actualmente, el programa impacta el presupuesto por aproximadamente 260 millones de dólares al año.

“ El programa se va a mantener, pero queremos hacer esa separación de lo que es un subsidio educativo y lo que son becas”, manifestó el director de Ifarhu.

La mesa también está integrada por representantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universias de Panamá (UP) y la Universidad Especializada de las Américas (Udelas).

Con colaboración de Viola Guevara, periodista de Telemetro Reporta.