Instan a denunciar inclumplimiento de educación inclusiva y discriminación estudiantil

Jennifer De Cerrud explicó la mañana de este viernes en la edición matutina de Telemetro Reporta, sobre la educación inclusiva en Panamá y la discriminación estudiantil.

Detalló que la educación inclusiva es un derecho que está contenido en la Carta Magna de los derechos humanos de la cual Panamá es signatario, además está establecido en la Constitución de la República, y la norma establece una justificación social de que se incluya a los niños con discapacidad en las clases regulares y existen las guías para hacerlo correctamente.

Explicó que atendiendo a esto, “ningún colegio en Panamá puede negarle la entrada a ningún niño, ya sea que tenga necesidades educativas especiales o por discapacidad”, es decir que presenta una mayor dificultad para aprender los contenidos que se le estén enseñando, sin embargo el niño puede tener discapacidad o no tener discapacidad pero está presentando fracasos.

Por otro lado, señaló que se han registrado casos de discriminación estudiantil, debido a que algunas escuelas no se actualizan para enfocarse en la educación inclusiva, sino que se mantienen en el enfoque tradicional, “en este caso, enfocarse en la dificultad del niño más no en el currículum, en su trastorno no en lo que puede alcanzar, en solicitar al padre que traiga un diagnóstico en vez de si el niños está presentando una dificultad, adecuar el currículum”.

“Principalmente es que cuando el niños va al colegio, regularmente es mal educado, con esto quiero decir, que el niño con el diagnóstico pierde su nombre y se le llama según su diagnóstico, eso es discriminación”.

Añadió que lo que más llama la atención es la falta de denuncias de estos casos, ante lo cual hace un llamado a los padres a que presenten las denuncias a la línea 6720 -1862 y el correo info@educacioninclusivapanama.com.