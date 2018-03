Instituto Jeptha B. Duncan no iniciará clases en el próximo lunes

Instituto Profesional y Técnico Jeptha B. Duncan no iniciará clases el próximo lunes 5 de marzo, según una decisión tomada por los educadores del plantel durante una reunión general.

La decisión la tomaron debido a la preocupación que mantienen por la presencia de palomas y murciélagos, cuyo excremento representa un riesgo para la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

“Debido a que las situaciones de salud ambiental que todavía persisten en nuestro centro educativo, los docentes y todo el personal que aquí entra sienten las afectaciones producto de esa contaminación que aún existente”, indicó Armando Guerra, de la Asociación de Profesores del plantel.

Añadió que no ha habido una planificación adecuada por parte del Ministerio de Educación para atender esta situación, y piden que se hagan los trabajos adecuados de limpieza para lo cual le dan el plazo de un mes.

Agregó que otra opción que han planteado, es la habilitación de otro espacio físico para el inicio del Año Escolar 2018.

“Lo que nos han dicho es que no existen esos lugares, pero estamos seguros que no se inició en ningún momento la búsqueda con tiempo de esos espacios para que los estudiantes el día 5 de marzo pudieran ser atendidos, no por módulo, por que no estamos de acuerdo con los módulos, sino de forma presencial”, puntualizó Guerra.