Integrantes de Barrios Seguros de Colón piden al Gobierno una oportunidad de trabajo

Como un "déspota" calificaron los integrantes del programa Barrios Seguros en la provincia de Colón la actitud del ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Mario Etchelecu tras una reunión sostenida con el titular para exigir su reintegro dentro de las instituciones donde laboraban.

"Ese señor tomó la palabra y totalmente no nos dejó hablar...yo no tengo más presupuesto y no le voy a dar más", manifestó un integrante.

Esto, luego que unos 84 jóvenes del programa Barrios Seguros en la Costa Atlántica fueron despedidos de sus puestos de trabajo, sin explicación. Mientras que el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt anunció la cancelación del programa los lugares donde se han registrado incidentes violentos.

Hacen un llamado al presidente de la República, Juan Carlos Varela, para que atienda este problema y brinde una oportunidad de trabajo, ya que "muchos hombres y mujeres dependen de estos ingresos para llevar el pan a sus hogares".

Los integrantes indicaron que ellos van a dirigirse a la Presidencia de la República, a conversar con el mandatario para que busque una alternativa a estos jóvenes.